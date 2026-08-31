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ZONA RURAL

Menina de 7 anos morre após veículo da família capotar em estrada de Marialva (PR)

Socorristas tentaram reanimar a vítima por 45 minutos, mas ela não resistiu; acidente ocorreu na tarde de domingo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Menina de 7 anos morre após veículo da família capotar em estrada de Marialva (PR)
Autor Acidente ocorreu na Estrada do S, zona rural de Marialva - Foto: Theddy Gonçalves/Plantão Maringá

Uma menina de 7 anos morreu na tarde de domingo (30) após ser ejetada do veículo em que estava com a família, durante um capotamento na Estrada do S, zona rural de Marialva. A criança não usava cinto de segurança no momento do acidente.

-LEIA MAIS: Ônibus bate na traseira de carreta e deixa 14 feridos em Ortigueira (PR) na BR-376; veja

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O motorista, pai da vítima, teria perdido o controle da direção do automóvel ao tentar realizar uma ultrapassagem, fazendo com que o carro saísse da pista e capotasse diversas vezes. A família, que mora em Sarandi, retornava de um passeio em uma cachoeira.

Logo após o acidente, um enfermeiro que passava pelo trecho parou para prestar os primeiros socorros. Na sequência, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local, assumiram o atendimento e realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar por cerca de 45 minutos. Devido à gravidade dos múltiplos ferimentos, a criança não resistiu e teve o óbito constatado ainda na rodovia. Os demais ocupantes do automóvel não se feriram.

A Polícia Científica de Maringá foi acionada e isolou a área para a realização dos trabalhos de perícia, que ajudarão a esclarecer a dinâmica do acidente. O condutor do veículo foi submetido ao teste do bafômetro pelas autoridades de trânsito, que confirmou resultado negativo para o consumo de bebidas alcoólicas. Após a liberação do local, o corpo da menina foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Maringá.

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Com informações do Plantão Maringá

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