Menina de 4 anos sem comorbidades morre de Covid-19 no PR

Uma criança de 4 anos morreu de Covid-19 nesta terça-feira (1º), em Sarandi, Paraná. O óbito foi confirmado pela prefeitura do município.

De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde, a menina não tinha comorbidades e estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Santa Casa, de Maringá. Ela apresentava sintomas respiratórios.

O óbito ocorreu no dia 29 de janeiro, mas só foi divulgado no boletim epidemiológico desta terça.

Boletim epidemiológico

A prefeitura informou, nesta terça-feira, que o município tem 166 novos casos de coronavírus. Com a confirmação da morte da criança de 4 anos, Sarandi soma 346 óbitos pela doença. Desde o início da pandemia, foram registrados 16.786 casos do novo coronavírus. Deste total, 1.225 estão em isolamento domiciliar e três internados.