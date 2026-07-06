Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
ACIDENTE

Menina de 4 anos desaparece após carro com a família cair de ponte e afundar no PR

Acidente ocorreu em Rio Bonito do Iguaçu no domingo; casal conseguiu sair do veículo submerso, mas a filha ainda não foi encontrada

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 08:14:12 Editado em 06.07.2026, 08:14:07
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Menina de 4 anos desaparece após carro com a família cair de ponte e afundar no PR
Autor Carro caiu de ponte em Rio Bonito do Iguaçu - Foto: Corpo de Bombeiros

Uma criança de quatro anos está desaparecida desde a noite de domingo (5), após o carro em que viajava com os pais cair de uma ponte e ficar submerso em um rio no município de Rio Bonito do Iguaçu, na região central do Paraná. O casal de adultos conseguiu escapar de dentro do veículo logo após a queda, mas a menina acabou desaparecendo nas águas.

-LEIA MAIS: Acidente próximo ao Lago Jaboti deixa vítima presa às ferragens em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate e, ainda durante a noite de domingo, as equipes conseguiram puxar o automóvel até a margem do rio. No entanto, os militares constataram que a criança não estava mais no interior do carro.

Buscas imediatas foram realizadas no local com o apoio de mergulhadores da corporação, mas a menina não foi localizada em um primeiro momento. Após uma pausa durante a madrugada, os serviços de resgate e varredura foram retomados na manhã desta segunda-feira (6).

Até o momento, as autoridades não informaram o que teria provocado a perda de controle e a queda do veículo da ponte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito buscas Corpo de Bombeiros desaparecimento resgate Rio Bonito do Iguaçu
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV