Menina de 4 anos desaparece após carro com a família cair de ponte e afundar no PR

Acidente ocorreu em Rio Bonito do Iguaçu no domingo; casal conseguiu sair do veículo submerso, mas a filha ainda não foi encontrada

Uma criança de quatro anos está desaparecida desde a noite de domingo (5), após o carro em que viajava com os pais cair de uma ponte e ficar submerso em um rio no município de Rio Bonito do Iguaçu, na região central do Paraná. O casal de adultos conseguiu escapar de dentro do veículo logo após a queda, mas a menina acabou desaparecendo nas águas.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate e, ainda durante a noite de domingo, as equipes conseguiram puxar o automóvel até a margem do rio. No entanto, os militares constataram que a criança não estava mais no interior do carro.

Buscas imediatas foram realizadas no local com o apoio de mergulhadores da corporação, mas a menina não foi localizada em um primeiro momento. Após uma pausa durante a madrugada, os serviços de resgate e varredura foram retomados na manhã desta segunda-feira (6).

Até o momento, as autoridades não informaram o que teria provocado a perda de controle e a queda do veículo da ponte.