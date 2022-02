Menina de 3 anos morre em acidente entre Mauá e Londrina

Da Redação

Um grave acidente na madrugada de domingo (6) tirou a vida de uma criança de 3 anos na Rodovia PR-445, entre Mauá da Serra e Londrina. A menina estava em um Citroën com placas de Barbosa Ferraz que colidiu com uma árvore à margem da via.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a menina de 3 anos chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos

O motorista do carro um homem de 29 anos com ferimentos graves e um menino de 9 anos com ferimentos leves também foram encaminhados ao Hospital São Francisco de Tamarana.

continua após publicidade .

Conforme boletim da PRE, o motorista trafegava sentido de Mauá da Serra a Londrina e ao atingir o KM 29+850m em uma curva fechada perdeu o controle do Citroën e colidiu com uma árvore existente a margem direita da via base no sentido de seu tráfego.