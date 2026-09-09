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“ME AJUDA!”

Menina de 13 anos pede ajuda em escola no PR e pais são detidos por permitirem estupros do cunhado

Após ler carta detalhando a violência, equipe pedagógica acionou a rede de proteção e a jovem foi resgatada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Menina de 13 anos pede ajuda em escola no PR e pais são detidos por permitirem estupros do cunhado
Autor A Polícia Civil reforça que casos de violência contra crianças e adolescentes devem ser denunciados - Foto: Divulgação/ Polícia Civil do Paraná

Uma adolescente de 13 anos foi resgatada após entregar uma carta com um pedido de socorro a uma professora em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O caso resultou na prisão preventiva dos pais da vítima, de 50 e 62 anos, e do cunhado dela, de 45 anos, na manhã desta quarta-feira (9). Os três são investigados por estupro, exploração sexual e maus-tratos.

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Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), as investigações apontam que os pais não apenas negligenciavam e agrediam fisicamente a filha, mas também permitiam e facilitavam os abusos sexuais cometidos pelo cunhado dentro da própria casa da família. A principal suspeita é de que o casal recebia dinheiro em troca da exploração da menor.

A delegada responsável pelo caso, Renata de Souza Batista, explicou que a denúncia veio à tona após a vítima detalhar a violência sofrida no bilhete entregue na escola, que continha o apelo "Me ajuda!". Imediatamente, a equipe pedagógica acionou a rede de proteção. A adolescente foi encaminhada para atendimento médico e, em seguida, levada para um acolhimento institucional para garantir sua segurança. Após as prisões, os três suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário e permanecem à disposição da Justiça.

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A Polícia Civil reforça que casos de violência contra crianças e adolescentes devem ser denunciados, e a participação da sociedade é fundamental. As informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Em situações de emergência que estejam ocorrendo no momento, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo número 190.

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abuso sexual denúncia de maus-tratos direitos da criança Exploração Sexual resgate de criança violência infantil
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