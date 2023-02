Menina de 13 anos morre no hospital após acidente com moto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O namoro não era aprovado pela mãe da menina, que já tinha até registrado um boletim de ocorrência contra o rapaz

Uma menina de 13 anos, identificada como Jeniffer Vitória Munhoz de Oliveira, faleceu no Hospital Regional de Ponta Grossa, neste sábado, 04, após ter se envolvido em um acidente de moto na última quinta (2). O condutor da motocicleta, identificado como Alex Sandro Olecio, de 26 anos, morreu na hora, enquanto Jeniffer foi levada ao hospital em estado grave. No entanto, a garota não resistiu e veio a falecer. O namoro não era aprovado pela mãe da menina, que já tinha até registrado um boletim de ocorrência contra o rapaz, 13 anos mais velho que a filha.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Homem de 25 anos morre após confronto com a PM em Apucarana

O acidente com a moto envolveu também um caminhão no km 367 da PR-151, trecho entre os municípios de Ponta Grossa e Palmeira. A colisão foi no fim da tarde de quinta-feira (2) em Palmeira e atendida pelas equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Segundo a corporação, a moto Honda CG Titan 125 conduzida por Alex Sandro acabou batendo lateralmente contra o caminhão, um Volvo FH440 com placas de um município catarinense.

continua após publicidade .

Namoro

De acordo com informações obtidas pelo Portal aRede, a mãe de Jeniffer realizou um boletim de ocorrência (B.O) contra o namoro da filha e de Alex Sandro, 13 anos mais velho que a jovem. Segundo a mãe, Jeniffer teria ameaçado cometer suicídio caso não tivesse a autorização para namorar o homem. Entretanto, a mãe foi alertada por uma pessoa do conselho tutelar que a relação de 'namoro' da filha se caracteriza como um crime e, por isso, foi até a delegacia realizar um B.O. O plano de Sandro Alex e Jeniffer, segundo a mãe da jovem, era consolidar uma união e morar juntos.

As informações são do portal aRede.

Siga o TNOnline no Google News