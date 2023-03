Menina de 13 anos cai do telhado e é socorrida pelos bombeiros

Da Redação

Socorristas do Siate/Corpo de Bombeiros foram acionados para atender uma vítima de queda de plano elevado na Rua Octavio Tozo, no Bairro Interlagos, em Cascavel, no fim da noite desta quinta-feira (02).

Segundo informações, uma menina de 13 anos teria caído do telhado, sendo que familiares auxiliaram a garota até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Não foram repassados mais detalhes de como a situação teria acontecido.

A vítima apresentava uma fratura no pé esquerdo e após os primeiros atendimentos, foi encaminhada à uma unidade hospitalar para receber os cuidados médicos.

Com informações CGN

