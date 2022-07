Menina de 12 anos esfaqueia mãe e o padrasto no Paraná

Da Redação

O caso foi na noite de terça-feira, na Rua Altamira, bairro Bonato, em Pato Branco

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite de quarta-feira (13) para uma residência na Rua Altamira, bairro Bonato, em Pato Branco, onde um casal havia sido vítima de tentativa de homicído.

No local os policiais constataram que um homem de 37 anos e a esposa de 35 anos, teriam sido esfaqueados pela enteada dele e filha da mulher, uma adolescente de 12 anos.

O homem foi atingido com golpes de faca no abdome e no tórax e a mulher atingida com golpe nas costas.

Os dois foram socorridos em estado grave e encaminhados pelo SAMU para a Policlínica Pato Branco. A adolescente foi encaminhada para a 5ª SDP.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. Não foram revelados mais detalhes da ocorrência.

* Com informações de PP News.

