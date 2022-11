Menina de 11 anos é localizada pela Polícia Civil no Paraná

Da Redação

A ação contou com o apoio do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (SICRIDE), da PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) localizou uma menina, de 11 anos, que estava desaparecida desde terça-feira (15), em Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba. A vítima foi encontrada nesta sexta-feira (18), no bairro Cachoeira, na mesma cidade.

Foram realizadas buscas pela equipe de inteligência e, durante a procura, a PCPR encontrou a criança escondida em uma casa na companhia de um homem, de 25 anos. A ação contou com o apoio do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (SICRIDE), da PCPR. A vítima recebeu orientação especializada na delegacia.

ORIENTAÇÃO

A PCPR orienta aos pais e responsáveis a necessidade contínua de orientações e cuidados com crianças e adolescentes, principalmente nos acessos a computadores. Por meio de jogos e aplicativos, maiores de idade se aproveitam para estabelecer relação de confiança com as vítimas e praticar crimes posteriormente.

A população também pode colaborar na segurança das crianças, estando atenta a possíveis situações de violência e negligência. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (41) 3224-6822, diretamente com a equipe de investigação.

As informações são do site Bem Paraná.

