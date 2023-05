Membros de banda de rock chocam fãs ao se agredirem no palco; veja

Da Redação

O vocalista e o baixista da banda The View trocaram agressões

O vocalista e o baixista da banda The View trocaram socos e chutes em cima do palco, durante um show que faziam em uma casa noturna, no Reino Unido. A apresentação, que aconteceu na noite de quarta-feira (10), precisou ser interrompida. Os fãs que assistiam o espetáculo ficaram assustados com a situação.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver o momento em que tudo começou. Na ocasião, o baixista Kieran Webster empurrou o microfone do vocalista Kyle Falconer, aparentemente de brincadeira, mas o integrante não gostou e acabou partindo pra cima do companheiro de banda.

Segundo informações do jornal britânico The Sun, a pancadaria foi apartada por pessoas que estavam perto dos dois homens. Ainda de acordo com o jornal, ao sair do palco, o vocalista Falconer disparou: “Eu vou te matar. O problema com esta banda é que ele quer cantar as músicas e não pode”.

Nas redes sociais, o perfil oficial do grupo pediu desculpas. A banda tamném cancelou um show que faria na quinta-feira, 11, em Londres.

Scottish Indie Rock band 'The View' last night... 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿👊 pic.twitter.com/N6aZF5rklf — Football Fights (@footbalIfights) May 11, 2023

Com informações do Metrópoles



