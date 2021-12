Da Redação

Membro do Clube de Aventureiros é preso por estupro

Policiais civis do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), de Ponta Grossa, deram cumprimento a mais um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. A denúncia surgiu após a vítima de 06 anos ter relatado à irmã que o autor de 38 anos havia avisado sexualmente da criança.

Segundo a delegada Ana Paula Carvalho, o autor era membro de um Clube de Aventureiros de Ponta Grossa e buscava a vítima na sua casa para participar das atividades do Clube. A autoridade policial conta que o autor era pessoa conhecida da família há mais de 11 anos e que após participar das atividades, levava a vítima para sua residência e oferecia doces e outras brincadeiras com o objetivo de ganhar a confiança da mesma e assim praticar o abuso. ‘Os relatos da vítima são bem detalhados e não deixam dúvidas da prática criminosa. Apesar do autor ter pertencido ao grupo ligado a uma instituição religiosa a mesma não possui nenhuma responsabilidade sob os fatos vez que estes ocorreram na casa do investigado’, comenta a delegada

Em 2021, o Nucria realizou a prisão de 26 investigados, sendo 24 prisões por violência sexual contra crianças e adolescentes. Ana Paula ressalta a importância de observar o comportamento das crianças e como também ouvi-las com atenção sobre queixas referentes a determinadas pessoas ou lugares. ‘Infelizmente a maioria dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes ocorre com pessoas conhecidas, muitas vezes acima de qualquer suspeita. Temos que cuidar das nossas crianças’, destacou.

