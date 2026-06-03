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COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS

Megaoperação policial termina com um morto em Rolândia

PC-PR e PM-PR prenderam nove pessoas e apreenderam duas armas de fogo de calibre não informado, munições e uma quantidade expressiva de drogas

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 18:16:50 Editado em 03.06.2026, 18:39:29
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Megaoperação policial termina com um morto em Rolândia
Autor Operação mobilizou policiais de toda a região - Foto: Reprodução PC-PR

Uma megaoperação conjunta entre as polícias Civil (PC-PR) e Militar (PM-PR) do Paraná cumpriu, nesta quarta-feira (3), terminou com um suspeito morto e nove presos em Rolândia. Foram expedidos 26 mandados de prisão preventiva e 61 de busca e apreensão contra os integrantes de uma organização criminosa atuante na cidade. Cinco pessoas foram presas em flagrante, segundo a PC-PR. Batizada de Operação Argos, a ofensiva teve como principal objetivo desarticular a estrutura do grupo, voltado à prática de crimes violentos e ao tráfico de drogas na região.

-LEIA MAIS: Acidente com óbito é registrado na PR-444 em Arapongas

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Durante as buscas nos endereços alvos da investigação, as equipes policiais entraram em confronto com um homem na Avenida Castro Alves, no centro da cidade. Ele teria reagido à abordagem após cumprimento de mandado em um apartamento. O suspeito teria várias passagens policiais, segundo a PM.

Além das prisões, a PC-PR prendeu duas armas de fogo de calibre não informado, munições e uma quantidade expressiva de drogas de naturezas diversas, incluindo porções de maconha, haxixe, cocaína e a variação sintética conhecida como ice.

A operação contou com a participação de policiais de toda a região, incluindo da 22ª Subdivisão Policial (SDP), de Arapongas, e da 17ª SDP, de Apucarana.

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Operação Argos polícia civil POLICIA MILITAR Rolândia trafico de drogas
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