Megaoperação policial termina com um morto em Rolândia

Uma megaoperação conjunta entre as polícias Civil (PC-PR) e Militar (PM-PR) do Paraná cumpriu, nesta quarta-feira (3), terminou com um suspeito morto e nove presos em Rolândia. Foram expedidos 26 mandados de prisão preventiva e 61 de busca e apreensão contra os integrantes de uma organização criminosa atuante na cidade. Cinco pessoas foram presas em flagrante, segundo a PC-PR. Batizada de Operação Argos, a ofensiva teve como principal objetivo desarticular a estrutura do grupo, voltado à prática de crimes violentos e ao tráfico de drogas na região.

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Durante as buscas nos endereços alvos da investigação, as equipes policiais entraram em confronto com um homem na Avenida Castro Alves, no centro da cidade. Ele teria reagido à abordagem após cumprimento de mandado em um apartamento. O suspeito teria várias passagens policiais, segundo a PM.

Além das prisões, a PC-PR prendeu duas armas de fogo de calibre não informado, munições e uma quantidade expressiva de drogas de naturezas diversas, incluindo porções de maconha, haxixe, cocaína e a variação sintética conhecida como ice.

A operação contou com a participação de policiais de toda a região, incluindo da 22ª Subdivisão Policial (SDP), de Arapongas, e da 17ª SDP, de Apucarana.