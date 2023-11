Megaoperação da Polícia Civil cumpre 159 mandados nesta manhã

A Secretaria de Estado da Segurança Pública realiza desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (29) uma grande operação para cumprir 159 mandados judiciais contra uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas na região Sudoeste do Paraná. Participam mais de 500 agentes das polícias Civil, Militar e Penal, além de cães e helicópteros da PCPR e da PMPR.

Entre as ordens estão 73 mandados de prisão temporária e 86 de busca e apreensão. A ação acontece simultaneamente em Francisco Beltrão, Mangueirinha, Mariópolis, Palmas, Pato Branco, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste e Vitorino, além de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com as investigações, o grupo comandava o tráfico de drogas com foco nos municípios de Palmas, Pato Branco e Francisco Beltrão. A ação busca pessoas também ligadas a outros crimes como roubos e homicídios.

Alguns dos alvos são criminosos já presos que continuam a liderar o tráfico de drogas de dentro do sistema penitenciário, contando com a ação externa de indivíduos que fazem parte da organização.

Os envolvidos deverão responder pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

