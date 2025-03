Megaoperação da PCPR com 24 mandados de prisão mira traficantes

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas na manhã desta quarta-feira (26) com a missão de desarticular uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na cidade de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Ao todo, 83 mandados judiciais estão sendo cumpridas simultaneamente nos municípios de Curitiba, Colombo, São José dos Pinhais, Piraquara e Pontal do Paraná.

São 24 mandados de prisão, 35 mandados de busca e apreensão e 25 bloqueios de contas bancárias utilizadas para movimentação ilícita de dinheiro. As atividades contam com apoio aéreo de helicóptero da PCPR.

As investigações tiveram início em junho de 2023 e apontaram a prática de crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, receptação de bens, posse ilegal de armas e associação criminosa. Além disso, foram identificadas movimentações suspeitas entre os integrantes, incluindo o uso de contas bancárias de terceiros para movimentar o dinheiro proveniente do tráfico e dificultar a identificação dos responsáveis.

A PCPR identificou que a organização possuía uma estrutura hierárquica bem definida, comandada por um casal, envolvendo a participação ativa de diversas pessoas em atividades ilícitas. Entre as funções estão o controle financeiro, a gestão de pontos de venda e comercialização.

“A organização atua de forma sistemática e estruturada no município de Colombo, demonstrando um planejamento estratégico que assegura o controle das operações e a obtenção de significativos lucros ilícitos”, explica o delegado Victor Loureiro.

Durante as investigações, em junho de 2024, houve a apreensão de 300 quilos de maconha, transportados em um veículo ligado diretamente aos líderes do grupo.

O líder da organização criminosa possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo, posse/porte ilegal de arma de fogo. Os demais envolvidos também possuem antecedentes, entre eles roubo, tráfico de drogas, homicídio, roubo de cargas, receptação.

