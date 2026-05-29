Megaoperação contra o tráfico de drogas deixa dois mortos e 14 presos no PR e SC

Uma megaoperação contra o tráfico de drogas deflagrada na manhã desta sexta-feira (29) terminou com 14 pessoas presas e dois homens mortos. A ação conjunta, coordenada pelas polícias Militar e Civil em parceria com o Ministério Público do Paraná (MP-PR), teve como alvo um grupo criminoso que atuava de forma integrada em diversos municípios do Paraná e de Santa Catarina.

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A Justiça expediu um total de 28 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão. Durante as diligências, as forças de segurança cumpriram quatro ordens de prisão e detiveram outras dez pessoas em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes. As ofensivas policiais ocorreram nas cidades paranaenses de São Mateus do Sul, União da Vitória, Lapa, Rio Negro, São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande, estendendo-se também ao município catarinense de Porto União.

O saldo da operação incluiu a apreensão de drogas e armamentos. Os agentes confiscaram aproximadamente 10 quilos de maconha, mais de quatro quilos de crack e cerca de dois quilos de cocaína. Além dos entorpecentes, as equipes apreenderam quatro armas de fogo, três espingardas de pressão, aparelhos celulares, balanças de precisão e diversos materiais utilizados rotineiramente para a comercialização de drogas.

As duas mortes registradas aconteceram em confrontos distintos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, ambos por volta das 6h. Em São Mateus do Sul, um suspeito foi baleado ao reagir à abordagem policial e morreu no local. O mesmo desfecho ocorreu na Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, onde outro homem também entrou em confronto com as equipes e veio a óbito.

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Segundo informações da Polícia Militar, o socorro médico chegou a ser acionado para prestar atendimento em ambas as ocorrências, mas os homens não resistiram aos ferimentos.