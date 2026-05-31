Mega-Sena: oito apostas do PR acertam a quina e levam mais de R$ 33 mil cada

Oito apostas registradas no Paraná acertaram a quina do concurso 3013 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (30), e cada uma vai receber o prêmio de R$ 33.161,69. Como ninguém acertou as seis dezenas principais, que foram 02, 14, 21, 22, 34 e 44, o prêmio máximo acumulou. A estimativa para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (2), é de R$ 16 milhões.

-LEIA MAIS: Veja o resultado da Mega-Sena concurso 3013 deste sábado (30)

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Todas as apostas paranaenses premiadas com a quina foram jogos simples de seis números, realizados presencialmente em casas lotéricas. Os ganhadores do estado registraram seus bilhetes nas cidades de Cascavel, que teve duas apostas vencedoras, além de Colombo, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Maringá, Paranavaí e Rio Branco do Ivaí.

No cenário nacional, o sorteio registrou um total de 46 apostas ganhadoras com cinco acertos. Além disso, outras 2.918 apostas acertaram a quadra, garantindo um prêmio individual de R$ 861,70.

A Mega-Sena conta com três sorteios semanais, realizados sempre às terças, quintas e sábados, às 21h. Para concorrer, é necessário ter mais de 18 anos e registrar a aposta, cujo valor mínimo é de R$ 6 para seis dezenas. Os jogos podem ser feitos em qualquer lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal, como o aplicativo Loterias Caixa e o internet banking, lembrando que quanto mais números marcados, maior o preço da aposta e as chances de faturar o prêmio.