Mega-Sena: confira apostas premiadas no PR; Apucarana está na lista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O concurso deste sábado também premiou apostadores de Apucarana e Arapongas

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.512 da Mega-Sena, sorteados neste sábado (20). Com isso, o prêmio acumulado pode chegar a R$ 14 milhões no próximo sorteio, na quarta-feira (24). As dezenas sorteadas foram 07-10-34-47-49-52. Coincidentemente, o 10 também foi um dos números sorteados no concurso passado.

continua após publicidade .

VEJA TAMBÉM: Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$14 milhões para o próximo sorteio

continua após publicidade .

No Paraná, quatro apostas acertaram cinco números. O prêmio varia de R$ 31.030,62 a R$ 124.122,48, conforme a quantidade de números apostados. Estas apostas foram feitas em Cascavel (1), Curitiba (2) e Imbituva (1).

Apucarana e Arapongas

O concurso deste sábado também premiou apostadores de Apucarana e Arapongas. Duas postas de Apucarana acertaram quatro dezenas e levaram R$ 819,41 cada. As apostas foram realizadas na Lotérica Apucarana e na Lotérica Leão Dourado.

Em Arapongas, três apostas foram premiadas com a quadra, levando também o valor de R$ 819,41 cada uma. As apostas foram feitas na Lotérica Arapongas, Lotérica Gaturamo e Lotérica Silvestre.

continua após publicidade .

Confira como ficou a premiação completa:

6 acertos - Não houve ganhadores

5 acertos - 81 apostas ganhadoras, R$ 31.030,62

continua após publicidade .

4 acertos - 4.382 apostas ganhadoras, R$ 819,41

Com informações Loterias Caixa / Bem Paraná

Siga o TNOnline no Google News