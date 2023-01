Mega-Sena: Bombeiro é investigado após não registrar bolão premiado

Da Redação

Entre os bombeiros que participaram o bolão estão os profissionais do 4º Grupamento de Cascavel

Um bombeiro do estado do Paraná será investigado após não ter registrado um bolão feito por cerca de 90 colegas de função e, por isso, o grupo não venceu a quina na Mega da Virada. Caso a aposta tivesse sido feita, eles teriam direito ao valor de R$ 45.438,78.

A reportagem do UOL entrou em contato com o Corpo de Bombeiros de Cascavel que confirmou a abertura das investigações para apuração dos fatos. "Todos os pormenores serão apurados por meio deste procedimento", explica a corporação.

Conforme informações do telejornal Balanço Geral, da RICtv, o bombeiro recebeu o dinheiro dos amigos, teria ficado responsável por registrar a aposta, mas o jogo não foi feito. O homem, no entanto, devolveu via Pix o dinheiro de todos os amigos após a divulgação dos resultados no dia 31 de dezembro.

Confira os números sorteados: 59, 34, 04, 58, 10 e 05.

A identidade do militar, assim como o valor pago pelos apostadores não foram divulgados. Entre os bombeiros que participaram o bolão estão os profissionais do 4º Grupamento de Cascavel, no oeste do Paraná.

Quem ganhou na Mega?

Cinco apostas ganharam o prêmio da Mega da Virada. As apostas vencedoras são das cidades de Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP). Além disso, um vencedor fez a aposta pela internet. Cada ganhador vai receber R$ 108.393.993,26.

Segundo a Caixa, 2.485 apostadores acertaram a quina. Neste caso, cada vencedor receberá R$ 45.438,78.

Por fim, 183.921 apostas acertaram a quadra, sendo que cada uma será premiada com o valor de R$ 877,04.

