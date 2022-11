Mega-Sena: bolão feito em Maringá fatura R$ 167 mil

Da Redação

Para o sorteio do sábado (12), o prêmio para quem acertar as seis apostas é de R$ 3 milhões.

Uma aposta simples feita no Guarujá, no litoral do estado de São Paulo, acertou sozinha as seis dezenas do concurso 2.537 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (9), em São Paulo, e levou um prêmio de R$ 64.250.536,10. As dezenas sorteadas foram: 12, 24, 26, 31, 37 e 48.

A quina teve 94 apostas ganhadoras, cada uma fatura o prêmio de R$ 55.876,02. No entanto, um bolão com 8 números apostados feito na Lotérica Reis em Maringá, faturou o prêmio de R$ 167.621, 91. O valor será dividido em 23 cotas que renderam R$ 7.288,17.

A quadra teve 9.282 apostas ganhadoras, e o prêmio é de R$ 808,37. Para o sorteio do sábado (12), o prêmio para quem acertar as seis apostas é de R$ 3 milhões.

Com informações: O Dia na Cidade

