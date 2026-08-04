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Mega-Sena acumula para R$ 150 milhões, e bolão do Paraná fatura prêmio de R$ 141 mil

Concurso 3040 premiou nove apostas paranaenses na faixa de cinco acertos. Próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (6)

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 22:41:22 Editado em 05.08.2026, 08:51:08
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Mega-Sena acumula para R$ 150 milhões, e bolão do Paraná fatura prêmio de R$ 141 mil
Autor Foto: Agência Brasil

O prêmio principal da Mega-Sena acumulou, e o próximo concurso, previsto para esta quinta-feira (6), deve pagar R$ 150 milhões. No sorteio 3040, realizado nesta terça-feira (4) pela Caixa Econômica Federal, nenhuma aposta acertou as seis dezenas (03 – 16 – 24 – 30 – 49 – 54). No entanto, um bolão registrado em Paranaguá, no Litoral do Paraná, garantiu o maior prêmio do estado ao acertar a quina, faturando R$ 141.774,60.

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A aposta vencedora de Paranaguá foi feita na Lotérica Nossa Senhora do Rocio e dividida em 15 cotas. Com o rateio do prêmio, cada participante do bolão tem o direito de receber R$ 9.451,64.

Além do grupo do Litoral, outros apostadores paranaenses também comemoraram. Ao todo, nove jogos registrados no estado acertaram cinco números. Em Cianorte, uma aposta simples de sete dezenas levou R$ 94.516,42. Já os apostadores de Curitiba (Loterias Hora da Sorte), Jaguariaíva (Jaguar Loterias), Londrina (Lotérica Catuaí), Maringá (Internet Banking) e São José dos Pinhais (aposta digital) ganharam R$ 47.258,21 cada. Houve ainda premiações para bolões feitos em Paranavaí e Quitandinha, que receberam R$ 47.258,16 cada.

No panorama nacional, a quina da Mega-Sena premiou 89 apostas, com valor base de R$ 47.258,21 para os jogos simples. Outras 6.555 apostas acertaram a quadra e vão receber R$ 1.057,65 cada. A arrecadação total do concurso 3040 chegou a R$ 105.548.214,00.

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