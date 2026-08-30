Mega-Sena acumula em R$ 36 milhões, mas duas apostas do Paraná faturam a quina

Duas apostas do Paraná acertaram a quina do concurso 3051 da Mega-Sena, sorteado na manhã deste domingo (30). Como nenhum jogador cravou as seis dezenas (11 - 15 - 20 - 21 - 38 - 48), o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo concurso, previsto para a terça-feira (1º).

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Os jogos premiados no estado foram registrados nos municípios de Guarapuava e Bandeirantes. Apesar de ambos terem acertado cinco números, a quantia recebida por cada apostador é diferente devido à modalidade do jogo escolhida. O bilhete de Guarapuava rendeu R$ 55.635,04 ao ganhador, enquanto a aposta de Bandeirantes faturou o dobro do valor, garantindo R$ 111.270,08.

A diferença na premiação ocorre porque o apostador de Bandeirantes marcou sete dezenas no volante, o que equivale a participar, na prática, de sete combinações diferentes de seis números. Pela regra da modalidade, quanto mais dezenas o jogador escolher — o limite é de 20 números —, maior será o custo da aposta, mas também crescem as chances de vitória e os múltiplos das premiações em caso de acerto.

Os interessados em concorrer ao prêmio acumulado de R$ 36 milhões podem registrar seus palpites até as 19h do dia do próximo sorteio em qualquer casa lotérica do país ou por meio dos canais digitais da Caixa Econômica Federal, incluindo o internet banking, o aplicativo e o site oficial das Loterias. A aposta simples, que dá direito a escolher seis números, custa R$ 6 e é restrita a maiores de 18 anos. Os sorteios regulares da Mega-Sena ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e aos domingos.