Mega-Sena acumula e prêmio principal vai a R$ 52 mi; aposta do PR leva a quina

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Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.006 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (9), e o prêmio principal acumulou mais uma vez. Com o resultado, o valor estimado para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (12), pode chegar a R$ 52 milhões. Os números sorteados foram: 25, 42, 45, 48, 50 e 60.

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Apesar de não haver vencedor na faixa principal, 39 apostas pelo Brasil cravaram cinco dezenas e cada uma vai receber o valor de R$ 59.801,78. No Paraná, um único jogo, registrado na cidade de Itambé, no norte do estado, foi o sortudo a faturar o prêmio da quina. Já na faixa de quatro acertos, a quadra contemplou 2.904 apostadores em todo o país, garantindo um prêmio individual de R$ 1.323,82.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números marcados. Para uma aposta simples de R$ 5, a probabilidade de acerto é:

1 em 50.063.860 para a Sena

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1 em 154.518 para a Quina

1 em 2.332 para a Quadra

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às terças, quintas e sábados.

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