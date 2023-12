Mega da Virada: 8 apostas do Paraná já ganharam o prêmio principal

A Mega da Virada foi criada em 2009 pela Caixa Econômica Federal e, desde sua criação, oito apostas feitas no Paraná já faturaram o prêmio principal do jogo.

As apostas foram realizadas em regiões distintas do estado. As primeiras apostas do Paraná a vencerem na faixa principal da Mega da Virada, em 2010, foram de Fazenda Rio Grande e Pinhais, cidades da Região Metropolitana de Curitiba.

Em 2013, uma fezinha de Palotina, oeste do estado, e outra de Curitiba levaram o prêmio principal. Já em 2017, os ganhadores foram de Rio Azul e de São João do Triunfo.

As últimas apostas ganhadoras foram de Campo Mourão e Curitiba, em 2018.

Será que alguma aposta feita no estado irá faturar na Mega da Virada deste ano? O sorteio do maior prêmio da história do concurso especial (R$ 570 milhões) acontece às 20h deste domingo (31), último dia do ano de 2023.

As apostas da Mega da Virada podem ser feitas até as 17h deste domingo (31). O resultado pode ser conferido no site Loterias Caixa. Também é possível acompanhar o sorteio ao vivo no canal da Caixa no YouTube e em diversas emissoras de TV do Brasil.

Nos concursos regulares da Mega Sena, o prêmio acumula quando ninguém acerta os seis números sorteados. A Mega da Virada, no entanto, é um concurso especial realizado apenas uma vez por ano e, por isso, tem uma regra especial: se ninguém acerta os seis números (sena), o valor é distribuído para os acertadores de cinco números (quina). Se ninguém acerta a quina, os valores vão para os acertadores da quadra (quatro números).

