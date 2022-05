Médicos peritos do INSS decidem dar fim à greve no Paraná

Da Redação

Os médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem retomar os atendimentos nesta segunda-feira (23), após aprovarem o fim da greve, que durou cerca de dois meses. As informações são da Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP).

De acordo com a entidade, aproximadamente 80% dos servidores aderiram a greve. A paralisação tinha como o objetivo o reajuste salarial e melhores condições de trabalho.

O fim da greve foi determinado após um acordo assinado entre o Ministério do Trabalho e Previdência e representantes da categoria.



O governo federal disse que os médicos se comprometeram em repor os dias parados para reduzir a fila de perícias. Cada perito poderá fazer até 12 atendimentos diários, conforme o acordo.

Os médicos peritos pediam reajuste emergencial de 19,99%, afirmando que estão há cinco anos sem qualquer reposição das perdas salariais. A categoria também quer a realização de um concurso público.

Agendamentos para a realização de perícias podem ser feitos pelo site do INSS, aplicativo ou pelo telefone 135.

