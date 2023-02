Médico suspeito de abusar de paciente autista no Paraná é afastado

Da Redação

Um médico do Centro de Saúde Araucária, localizado na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, foi afastado das suas funções após ser acusado de abusar sexualmente de uma paciente autista. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (07).

Conforme a Prefeitura, o crime teria sido cometido durante uma consulta médica, sendo que a vítima é uma funcionária pública. O suspeito foi encaminhado pela equipe da Guarda Municipal (GM) para a delegacia da Polícia Civil (PC), que afirmou que irá investigar o caso.

A Secretaria Municipal de Saúde disse que comunicou sobre a violência sexual para o Conselho Regional de Medicina (CRM). O órgão, por sua vez, afirmou para a reportagem da RicMais que uma investigação interna será instaurada.

