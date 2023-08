Médico recém-formado morre em grave acidente na PR-323; vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Um médico recém-formado, de 25 anos de idade, morreu em um gravíssimo acidente na madrugada desta sexta-feira (11). A colisão entre um carro, que ele dirigia, e um caminhão aconteceu na rodovia PR-323, entre as cidades de Umuarama e Cruzeiro do Oeste, no Paraná.

Identificado como Lucas Segatto Câmera, o jovem era morador de Cascavel e se graduou na última turma de medicina da Unioeste. A universidade lamentou o falecimento e informou que os procedimentos de translado do corpo ainda estão sendo realizados, por isso o horário do velório não foi confirmado.

De acordo com informações, Lucas dirigia um Chevrolet Ônix de cor vermelha quando colidiu fortemente com um caminhão Scania, conduzido por um homem de 25 anos. Apurações iniciais da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apontam que o carro teria invadido a pista contrária.

A vítima morreu no local. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama e deve ser velado na Capela Master da Acesc, de Cascavel. A pista ficou interditada por cerca de três horas. O caminhoneiro não se feriu.

O Ônix ficou completamente destruído, e imagens feitas no local do acidente chocam. Veja:

