Médico preso por abusar de pacientes foi candidato a deputado federal

O ginecologista preso nesta quinta-feira (15), suspeito de abuso sexual contra pacientes em Maringá, no norte do Paraná, e que utilizava técnicas de hipnose nas vítimas, foi candidato a deputado federal nas eleições de 2022 pelo partido Novo. Com 2.576 votos, o médico não conseguir ser eleito ao cargo.

continua após publicidade

Em sua página oficial para as eleições, Felipe Sá se mostrava compreensivo com um momento especial para as mulheres, a gestação e o parto, tendo em destaque a frase: “A forma de acolher as pacientes que nos procuram também tem passado por grandes e profundas mudanças”.

-LEIA MAIS: Polícia prende médico acusado de usar hipnose para abusar de pacientes

continua após publicidade

Além disso, o médico convidava os eleitores a “conhecer nosso trabalho e a forma como acolhemos as mulheres e suas famílias”, falando de parto humanizado e respeito às mulheres.

Com informações, ricmais

Siga o TNOnline no Google News