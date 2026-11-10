Médico é suspeito de dar atestados sem examinar pacientes em cidade do PR

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) investiga se um médico da rede pública de Xambrê, no Noroeste do Paraná, emitiu atestados sem examinar as pessoas citadas nos documentos. A apuração identificou ao menos três situações suspeitas entre 2021 e 2023. Em uma delas, o documento teria sido solicitado para uso em um Processo Seletivo Simplificado (PSS).

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Nesta terça-feira (10), o Gaeco deflagrou a Operação Falsa Moléstia e cumpriu dois mandados de busca e apreensão e um de busca pessoal. A Justiça fixou fiança de R$ 40 mil, que deverá ser paga em até cinco dias após a intimação pessoal do médico.

As medidas foram autorizadas pelo Juízo das Garantias da Vara Criminal da Comarca de Xambrê, que também determinou a quebra do sigilo dos dados telefônicos, informáticos e telemáticos dos dispositivos eletrônicos apreendidos.

A suspeita surgiu durante a análise de um celular apreendido em outra ação do Gaeco de Umuarama, a Operação Res Privata. No aparelho, os investigadores encontraram conversas em que um dos alvos daquela operação teria pedido ao médico atestados falsos para terceiros.



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Entre os elementos reunidos estão mensagens que indicam a entrega dos documentos e uma foto de um dos atestados sob suspeita. O Gaeco busca esclarecer como os documentos foram emitidos, identificar outros possíveis beneficiários e apurar se houve falsidade de atestado médico e uso de documento falso.