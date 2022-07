Médico é suspeito de cometer abuso em UPA no interior do Paraná

Da Redação

Um médico plantonista foi encaminhado para delegacia na manhã desta terça-feira, 12, em Londrina, região norte do Paraná, suspeito de assediar uma paciente em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona oeste cidade.

A paciente, de 23 anos, teria acionado a Guarda Municipal (GM) da cidade, alegando que o médico pediu para ela tirar a calcinha durante a consulta, para tomar uma injeção nas nádegas. Ela procurou atendimento por conta de uma dor de garganta.

O médico suspeito e a paciente foram encaminhados para Delegacia da Polícia Civil, onde foram ouvidos pelo delegado Roberto Fernandes.

Segundo relato da vítima à autoridade policial, ela teria vindo do Mato Grosso para Londrina para fazer um tratamento. Durante a viagem, dentro do ônibus ela também teria sido vítima de assédio, pois um homem teria passado as mãos nela enquanto ela dormia. Ela contou que o suspeito pediu para o motorista parar o ônibus e fugiu.



Procurada pela reportagem, a prefeitura de Londrina emitiu uma nota sobre o caso, repudiando esse tipo de comportamento.

“Em relação ao suposto caso de assédio na UPA do Jardim do Sol, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que repudia veemente qualquer atitude ou comportamento deste tipo e que no que nos compete estará à disposição das autoridades policiais para esclarecer o caso”, declarou a prefeitura por meio de nota.

