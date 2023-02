Médico é investigado por abusar de paciente autista no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa

Um médico do Centro de Saúde Araucária, localizado na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, está sendo investigado por abusar sexualmente de uma paciente autista. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (07).

continua após publicidade .

De acordo com informações, o suspeito foi encaminhado pela equipe da Guarda Municipal (GM) para a delegacia. A Polícia Civil (PC) afirmou que está investigando o caso. No entanto, até o momento, as informações de como e quando o abuso teria acontecido não foram divulgadas pelas autoridades.

LEIA MAIS: Jovem morre após grave acidente com ônibus escolar no interior do PR

continua após publicidade .

A reportagem da RicMais procurou a Prefeitura Municipal, o Conselho Regional de Medicina e também o Sindicato dos Médicos no estado do Paraná, mas até o momento desta publicação não havia recebido um retorno de nenhum dos órgãos.

Siga o TNOnline no Google News