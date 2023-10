Médico é agredido a marteladas dentro de unidade de saúde do Paraná

Um médico de 57 anos foi agredido com um martelo nesta quarta-feira (18), no dia em que é comemorado o Dia do Médico. O caso aconteceu em uma Unidade Básica de Saúde em Irati, na região central do Paraná, por volta das 12h00.



Existem registros realizados por uma testemunha que estava no local. Nas imagens é possível ver que quando o profissional abre a porta do consultório, o suspeito que estava na sala de espera retira um martelo do bolso da blusa e agride o médico. (Confira o vídeo abaixo).

O doutor ficou ferido e encaminhado para atendimento hospitalar, com um corte e hematoma na cabeça, no entanto, ele passa bem e já recebeu alta, segundo a Prefeitura Municipal de Irati.

O suspeito foi preso pela Polícia Militar (PM), com auxílio da Guarda Municipal. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma testemunha informou que a agressão aconteceu após um exame pré-natal, onde o agressor acompanhava a companheira na consulta médica.

De acordo com informações, o profissional teria pedido para a companheira do suspeito tirar parte da blusa para medir a circunferência da barriga. O jovem estava junto no momento do exame, conforme a Secretaria de Saúde.

Depois do procedimento, quando já estavam do lado de fora do consultório, o jovem teria dito que o médico abusou da esposa dele durante o exame, informou uma testemunha à Secretaria de Saúde.

Segundo a PM, o suspeito tem 18 anos e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil, que investiga o caso.

Investigação:

Conforme a polícia, o jovem foi ouvido e optou por ficar em silêncio. A partir do depoimento das primeiras testemunhas, um inquérito foi aberto para apurar o crime de tentativa de homicídio.

A esposa do jovem e mais testemunhas devem ser ouvidas nesta quinta-feira (19). A Polícia Civil disse que, segundo informações preliminares, o suspeito teria ficado insatisfeito com uma consulta realizada.

Os atendimentos na unidade de saúde foram suspensos na tarde desta quarta e devem ser retomados nesta quinta.

Na tarde desta quarta (18), o secretário municipal de Saúde de Irati, João Almeida Junior, afirmou que, conforme a apuração do município, o atendimento do médico à mulher do suspeito foi por volta das 10h30.

Após atender o casal, o médico seguiu atendendo outros pacientes normalmente e, cerca de 1h30 depois, o jovem voltou ao consultório e agrediu o profissional.

"Esse usuário alegou que o médico tinha feito os exames de rotina na sua esposa, que estava grávida e, injustificadamente, ele alegou que o médico tinha, durante o exame, feito algum abuso na esposa dele, fatos que não foram comprovados. Nós fizemos toda a investigação, inclusive esse rapaz estava junto durante o atendimento e não teve, como eu falei, justificativa nenhuma para esse acontecimento", afirmou o secretário de Saúde.

De acordo com Almeida Junior, o médico agredido é experiente, concursado, e atua há 17 anos no município. "Então, nos surpreendeu e nos enojou essa atitude que aconteceu hoje aqui", completou.

Em nota, a Prefeitura de Irati, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, manifestou solidariedade ao médico e à equipe da unidade de saúde e repudiou toda forma de violência.

