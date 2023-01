Médico de 72 anos morre após luta contra câncer; prefeitura lamenta

Da Redação

Faleceu, neste domingo, 15, o médico Carlos Alberto Barbosa Braga, aos 72 anos. Ele lutava contra um câncer.

Carlos Alberto era servidor da Prefeitura de Maringá e atuava como médico do Programa Saúde da Família (PSF) na Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Vardelina.

Em setembro do ano passado, ele havia se afastado das atividades para tratar a doença. O Dr. Carlos Alberto era servidor público desde 2008.

O velório acontece no cemitério parque de Maringá. Seu corpo será cremado na tarde desta segunda-feira, 16.

Confira a nota de pesar emitida pela prefeitura:

"A Prefeitura de Maringá, por meio do prefeito Ulisses Maia, lamenta o falecimento do servidor Carlos Alberto Barbosa Braga, ocorrido neste domingo, 15. Ele tinha 72 anos e era médico do Programa Saúde da Família (PSF) na Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Vardelina. O servidor estava afastado das atividades desde setembro de 2022 para tratamento de um câncer e lutou bravamente contra a doença.

Carlos era servidor desde 2008. A gestão municipal se solidariza com familiares e amigos neste momento de luto".

