Médico de 34 anos é encontrado morto em hotel de Cascavel

Um hóspede foi encontrado morto no sábado (9) em um hotel na região central de Cascavel (9). A vítima foi identificada como Matheus Dietrichkeit Zucchi, de 34 anos, era médico de Toledo que atuava na rede hospitalar de Cascavel e se hospedava com frequência no hotel.

Zucchi foi encontrado sem vida por funcionários do estabelecimento comercial depois de ficar dois dias sem dar notícias.

O óbito foi confirmado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foram acionados ao endereço. Equipes das polícias Militar e Civil também estiveram no local para registrar a ocorrência.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel.

A princípio, a morte seria por causas naturais, mas o fato agora será investigado pelos órgãos competentes.

* Com informações CGN

