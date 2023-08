Médico conhecido na região morre afogado na piscina da própria casa

Uma fatalidade foi registrada na manhã dessa terça-feira, dia 1º de agosto, em Maringá, norte do Paraná. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros da cidade, um médico ortopedista de 45 anos morreu depois de se afogar na piscina da residência em que morava.

Os bombeiros conversaram com a esposa da vítima, que informou que havia saído momentos antes para resolver alguns assuntos, enquanto o marido ficou encarregado de levar os filhos para a escola.

Ao retornar, a mulher se deparou com o companheiro desacordado no interior da piscina que há no imóvel. Sem pensar duas vezes, ela entrou na água para socorrer o esposo, identificado como Márcio Beckhauser, que estava em parada cardiorrespiratória.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para atender a ocorrência. Assim que os socorristas chegaram, iniciaram as manobras de reanimação.

Inclusive, obtiveram sucesso em recuperar os sinais vitais do médico e, rapidamente, o encaminharam em estado grave para o Hospital Bom Samaritano.

No entanto, ao dar entrada na instituição de saúde, Márcio acabou morrendo.

As circunstâncias da fatalidade serão apuradas pelos órgãos competentes. Acredita-se que o profissional de saúde tenha passado mal e caído na piscina.

O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).



O fato foi registrado na zona sul de Maringá.

Com informações do Corujão Notícias.

