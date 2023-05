Médico com 57 passagens é preso por importunação sexual no PR

Da Redação

O homem segue preso nesta quinta-feira (11)

Um médico, de 55 anos, foi preso pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) suspeito de importunação sexual contra uma colega de trabalho, funcionária de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Adrianópolis, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com informações, o crime teria sido flagrado por câmeras de segurança da unidade e o médico acabou sendo detido nesta quarta-feira (10). Conforme o delegado responsável pelo caso, Mario Sergio Zacheski, o suspeito possuí 57 passagens pela polícia.

"Tem [passagens na polícia por] homicídio, outro assédio sexual, furto, violência doméstica", pontuou o delegado. Segundo o policial civil, já haviam outras denúncias relacionadas a crimes sexuais contra o médico.

O homem segue preso nesta quinta-feira (11), e à disposição da Justiça. As informações são do RicMais, que entrou em contato com a Prefeitura de Adrianópolis, mas ainda não obteve retorno.

