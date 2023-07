Medicina será o curso mais concorrido do vestibular de inverno da UEM

Mais uma vez! O curso de Medicina será a graduação mais concorrida no Vestibular de Inverno da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Com 5.066 inscrições, o número representa 41% do total das inscrições no processo seletivo.

De acordo com a Comissão do Vestibular Unificado (CVU) da UEM, houve 12.332 inscritos nessa oportunidade para ingressar na instituição de ensino superior. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (26).

Outros cursos que tiveram grande número de inscritos foram Ciência da Computação, Psicologia, Arquitetura e Urbanismo e Direito Matutino. Para conferir a concorrência, clique aqui.

Nesta quinta-feira (27), a universidade disponibilizou a consulta aos locais de prova dos candidatos que tiveram a inscrição homologada para o Vestibular de Inverno 2023. As provas serão no dia 27 de agosto. Para mais informações, clique no link acima.

