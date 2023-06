Médica sofre grave acidente na BR-376; filho e mãe morreram

Na manhã desta segunda-feira (12), a médica Andressa Caroline Baggio Torres esteve envolvida em um acidente grave na BR-376, em Alto do Amparo, município de Tibagi. O veículo Mitsubishi Outlander, conduzido por ela, perdeu o controle na pista durante uma forte chuva, caindo em uma ribanceira e ficando com as rodas para o ar no leito de um córrego.

Andressa sofreu lesões graves e foi socorrida pelo Samu e Siate do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada ao Hospital Geral Unimed, em Ponta Grossa, juntamente com seu filho, que também ficou ferido. A mãe da médica e outro filho, identificado como Pedro Lucas Baggio Torres, de 16 anos, não resistiram aos ferimentos e faleceram no local do acidente.

De acordo com as informações do portal aRede, Pedro era aluno do Colégio Marista, de Ponta Grossa. Por conta da morte do jovem, as aulas foram suspensas na instituição nesta terça-feira (13).

Foto por Reprodução/Redes Sociais Pedro faleceu no local do acidente

As autoridades policiais estão investigando as causas do acidente.

Nota do Marista

Em uma página em rede social, o Colégio Marista anunciou a suspensão das atividades por conta do falecimento de Pedro Lucas.

“Hoje o dia ficou mais triste e cinzento. É com muita tristeza, que o Colégio Marista Pio XII, por meio de sua direção, alunos e colaboradores, manifesta sentimento de pesar pelo falecimento do estudante Marista, Pedro Lucas Baggio Torres, aos 16 anos, ocorrido na manhã desta segunda-feira (12). Pedro sofreu um acidente de carro com sua família e não resistiu.



Além do adolescente, estavam no veículo sua avó, que também faleceu, a mãe e o irmão mais velho. Ambos foram hospitalizados e nós permanecemos unidos em oração pela recuperação da saúde dos dois.

Nossos sentimentos a família, amigos e toda a comunidade escolar que sofre esta irreparável perda. Pedro foi aluno Marista por 15 anos e deixa uma trajetória de aprendizado e valores que fizeram a diferença na vida de muitas pessoas.

Confortamo-nos com a mensagem que o próprio Cristo nos deixou: “Eu sou a Ressurreição e a Vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá”. João 11,25.

Aulas estão suspensas

Informamos que as aulas e todas as atividades escolares desta terça-feira, 13 de junho, estão suspensas. Para as famílias que não tiverem com quem deixar as crianças, poderão trazer para o Colégio que teremos professores e colaboradores para atendê-los.

Fraternalmente,

Equipe Gestora.

Colégio Marista Pio XII”.

Com informações do portal aRede.

