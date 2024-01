Médica salva vida de criança afogada em Paranaguá

Uma brincadeira em um rio de Paranaguá quase terminou em tragédia no último dia 28 de dezembro, quando a pequena Mylena Vitória, de 7 anos, se afogou. Logo que o caso foi registrado, um vizinho pulou na água para salvar a criança enquanto populares correram para avisar a mãe da criança. Assim começava um dos momentos mais traumáticos da vida dessa família.

continua após publicidade

Ao perceber que a criança estava afogada, os pais de Mylena pegaram o carro e correram até uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que fica na cidade, para a equipe conseguir desobstruir as vias áreas da pequena. Logo que percebeu um carro parado na frente do base e um homem com uma criança nos braços, a médica Michella Przybycien e a equipe perceberam o que estava acontecendo.

Leia a reportagem completa do site A Rede, parceiro do TNOnline.



Siga o TNOnline no Google News