Médica morta em tentativa de assalto recebeu diploma há 10 dias

Uma médica de 28 anos foi morta com um tiro no último sábado, 16 de setembro, após tentar fugir de um assalto em Maringá, norte do Paraná. A vítima, identificada como Thayani Garcia Silva, havia recebido o diploma do curso de medicina há apenas 10 dias, segundo a família.

Quando o crime ocorreu, ela estava acompanhada de um primo, identificado como Jackson Vinicius da Silva, de 29 anos, que foi baleado e está internado em estado grave.

Eles estavam em frente à residência de familiares quando foram abordados por dois homens. Segundo a família, a médica foi até o local levar a avó. Ao chegar no imóvel foi surpreendida pelos assaltantes. Testemunhas afirmaram que a médica não reagiu, no entanto, assustada, ela acelerou o carro, momento em que um dos homens atirou.

Ao ouvir os disparos, o primo da médica foi até a frente da casa para ver o que estava acontecendo e foi atingido no tórax. A dupla conseguiu fugir do local e durante o trajeto eles teriam roubado a moto de outra vítima. O pneu do veículo teria estourado e eles fugiram a pé em seguida.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PM) foram acionadas para atender a ocorrência. Assim que chegaram ao endereço, situado no Conjunto Requião, os socorristas realizaram os procedimentos de reanimação em Thayani, mas infelizmente não obtiveram êxito.

O Instituo Médico Legal (IML) da cidade esteve no local para recolher o corpo da vítima. De acordo com a mãe da médica, Thayani será velada em Maringá. Depois o corpo será levado para o sepultamento em Ji-Paraná, Rondônia, de onde era natural.

Formada fora do Brasil



Thayani cursou e se formou em medicina fora do Brasil. Para atuar no país, precisou ser aprovada no Revalida, exame nacional de revalidação de diplomas médicos expedidos por instituições de ensino do exterior.

Após passar no teste, a médica havia obtido a autorização para trabalhar no Brasil há cerca de 10 dias. Ela estava em Maringá há pouco mais de um mês, segundo a família.

Thayani deixou uma filha de 7 anos.

