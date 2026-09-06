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FEMINICÍDIO

Médica encontrada morta em Maringá é identificada; marido é o principal suspeito

Choro do bebê levou polícia a encontrar corpo de Gassi Paola de Souza Mazia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Médica encontrada morta em Maringá é identificada; marido é o principal suspeito
Autor Marido é o principal suspeito de assassinar Gassi Paola de Souza Mazia - Foto: reprodução

A médica encontrada morta a facadas dentro do apartamento onde morava, em um condomínio localizado na Zona 2 de Maringá foi identificada como Gassi Paola de Souza Mazia, de 37 anos. O crime, que está sendo investigado pela Polícia Civil como feminicídio, tem como principal suspeito o marido da vítima, de 25 anos.

- LEIA MAIS: Choro de bebê leva polícia a encontrar médica morta em Maringá

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No momento da descoberta do corpo, o filho do casal, um bebê de aproximadamente oito meses, também estava no apartamento e foi resgatado sem ferimentos pelas autoridades, deitado em um sofá. Após o crime, as equipes da Polícia Militar realizaram buscas e localizaram o marido em Mandaguari.

Ele foi encontrado ferido e precisou ser encaminhado para o Hospital Universitário de Maringá, onde permanece internado sob escolta policial. As autoridades ainda apuram a dinâmica dos fatos e a motivação do assassinato, enquanto aguardam a recuperação do suspeito para prestar depoimento.

A tragédia gerou forte comoção e impacto nos municípios da região. Gassi atuava como médica da família em uma Unidade Básica de Saúde em Sarandi. A prefeitura emitiu nota lamentando a perda e destacando o trabalho da profissional na saúde pública.

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O marido ocupava o cargo de assessor jurídico na Prefeitura de Marialva, que também se manifestou oficialmente para lamentar o ocorrido e anunciar a exoneração imediata do servidor público de suas funções. Ainda não foram divulgadas informações oficiais sobre o velório e sepultamento da médica

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Crime feminicidio Gassi Paola de Souza Mazia maringa Saúde Pública tragédia familiar violência domestica
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