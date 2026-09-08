Médica encontrada morta ao lado de bebê em Maringá é sepultada

Gassí Paola de Souza Mazia foi velada na Capela do Prever e o sepultamento acontece a partir das 10h30 desta segunda-feira

A médica encontrada morta dentro de um apartamento em um condomínio na Zona 2 de Maringá, no sábado (5) foi identificada como Gassí Paola de Souza Mazia, de 37 anos. Ela atuava como médica da família na Unidade Básica de Saúde Nova Aliança, em Sarandi, e foi morta a facadas.

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Gassí foi velada na Capela do Prever e o sepultamento acontece a partir das 10h30 desta segunda-feira (7) no Cemitério Municipal de Maringá.

Filho é encontrado ao lado do corpo da mãe

De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito do crime é o marido da vítima, João Vitor Domingues Romeiro, de 25 anos, que trabalhava como assessor jurídico da Prefeitura de Marialva.

O filho do casal, um bebê de aproximadamente oito meses, também estava no apartamento e foi encontrado próximo ao corpo da mãe.

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Segundo informações da Polícia Civil, após cometer o crime, o advogado dirigiu até a residência da mãe, em Mandaguari, e relatou o que havia acontecido. A mulher então entrou em contato com familiares em Maringá e pediu que fossem até o apartamento para verificar a situação.

Ao chegarem ao condomínio, os familiares chamaram pela médica, mas não obtiveram resposta. Eles ouviram o bebê chorando dentro do imóvel e, diante da situação, arrombaram a porta do apartamento, localizado no 11º andar.

Os familiares encontraram o imóvel com grande quantidade de sangue e a médica morta em um dos quartos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas os socorristas apenas puderam constatar o óbito.

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A Polícia Militar também foi chamada e isolou o local para o trabalho da Polícia Científica. A Polícia Civil iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

Moradores do condomínio relataram que não ouviram brigas ou pedidos de socorro durante o período em que o crime teria ocorrido. Familiares informaram às autoridades que o relacionamento do casal era conturbado. Segundo eles, os dois chegaram a permanecer separados por um período e haviam reatado recentemente.

Principal suspeito, marido foi encontrado com ferimentos

O companheiro da vítima teria deixado Maringá após o crime e seguido em direção a Mandaguari.

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O homem foi localizado por policiais no município e apresentava diversos ferimentos provocados por golpes de faca. Informações iniciais apontam para aproximadamente 17 ferimentos.

A origem das lesões ainda não foi esclarecida oficialmente. Também não há confirmação, até o momento, sobre quem teria desferido os golpes contra o homem ou se ele teria tentado tirar a própria vida.

Após ser localizado, o suspeito confessou o crime e recebeu voz de prisão. Ele recebeu atendimento médico e, posteriormente, encaminhado sob escolta policial para o Hospital Universitário de Maringá. Ele permanece internado e, assim que receber alta médica, será encaminhado diretamente para a delegacia, onde deverá ficar à disposição da Justiça.

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O automóvel utilizado por João Vitor para se deslocar até Mandaguari também foi apreendido para análise pericial.

O caso é tratado inicialmente como possível feminicídio, mas a dinâmica e a autoria deverão ser confirmadas pela investigação.

Com informações do GMC Online