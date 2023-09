Médica é assassinada ao tentar fugir de assalto no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Uma médica de 28 anos morreu após ser baleada durante uma tentativa de assalto na noite de sábado (16), no Conjunto Requião, em Maringá, no norte do Paraná. Ela estava acompanhada pelo primo, de idade não informada, que foi baleado e está internado em estado grave.

O crime ocorreu em frente à casa dos familiares das vítimas identificadas como Thayani Garcia Silva e Jackson Vinicius da Silva, de 29 anos. Segundo informações de familiares, a médica foi até o local levar a avó. Ao chegar na residência foi surpreendida por dois homens armados que anunciaram o assalto. Testemunhas afirmam que a médica não reagiu, no entanto, assustada ela acelerou o carro, momento em que um dos homens atirou.

Mesmo ferida ela conseguiu dirigir por alguns metros, na sequência perdeu o controle do carro e invadiu o quintal de uma residência. Ao ouvir os disparos, o primo da médica foi até a frente da casa para ver o que estava acontecendo e foi atingido no tórax. A dupla conseguiu fugir do local e durante o trajeto eles teriam roubado a moto de uma outra vítima. O pneu do veículo teria estourado e eles fugiram a pé em seguida.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, entretanto, a médica faleceu. O local do crime foi isolado pela Polícia Militar, e as Polícias Civil e Científica. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

Thayani era natural de Ji-paraná, em Rondônia. Ela estava em Maringá há pouco mais de um mês, de acordo com a família.

Ela havia formado em medicina fora do Brasil e, após a aprovação no Revalida, conseguiu a carteira de autorização para atuar no Brasil há cerca de 10 dias. Ela deixou uma filha de 7 anos.

Foto por Foto por Sidmar Nielsen/Lucas Grabriel/Corujão Notícias Carro da médica invadiu o quintal de uma casa após os disparos

