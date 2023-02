Médica de Londrina morre após acidente com caminhão de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cláudia Aparecida Fontes, de 50 anos, era moradora de Londrina

A mulher que morreu após sofrer um grave acidente na PR-437 em Sertanópolis, na Região Metropolitana de Londrina (RML) foi identificada. Cláudia Aparecida Fontes, de 50 anos, era moradora de Londrina e atuava como médica na Unidade de Saúde de Primeiro de Maio. O carro que ela conduzia bateu contra um caminhão com placas de Apucarana.

continua após publicidade .

De acordo com testemunhas, ela teria perdido o controle do veículo. Chovia no momento do acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a batida aconteceu em uma reta na altura do KM 01+100.

O condutor do caminhão de 32 anos, com placas de Apucarana, não se feriu. Ele realizou teste do bafômetro, que resultou negativo para a presença de álcool no organismo.

continua após publicidade .

Tragédia na BR-277: Motorista do ônibus presta depoimento

O motorista do ônibus que tombou na BR-277, no Sudoeste do Paraná, e que causou a morte de sete pessoas, foi submetido ao teste do bafômetro nesta terça-feira (31). Apesar do resultado negativo para ingestão de bebidas alcoólicas, o homem foi encaminhado para a delegacia de Teixeira Soares para prestar depoimento.

Segundo a Polícia Civil (PC), investigações estão sendo feitas para averiguar como teria acontecido o acidente trágico. As autoridades também aguardam os laudos da perícia que auxiliarão a compreender quais as causas do tombamento do ônibus.

Siga o TNOnline no Google News