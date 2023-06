Médica de 36 anos é encontrada morta dentro de hospital no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Na manhã desta sexta-feira (16), uma médica, de 36 anos, foi encontrada morta dentro de um banheiro do Hospital Municipal Santa Rita de Cássia, em Nova Londrina, no noroeste do Paraná.

O óbito foi confirmado pela Polícia Civil. A médica, que não teve a identificação divulgada, teria sido encontrada morta por volta das 7h.

Uma equipe da Polícia Científica também esteve no local. A causa da morte ainda é desconhecida e será investigada pela perícia.

Em nota, a Prefeitura de Nova Londrina informou que instaurou uma sindicância para apurar o caso e se colocou à disposição das autoridades.

A sindicância ocorrerá sob sigilo em respeito aos familiares, de acordo com o município.

Com informações do Portal da Cidade

