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INVESTIGAÇÃO

Médica de 28 anos é encontrada morta em quarto de hotel no Paraná

Socorristas chegaram a ser acionados, mas constataram o óbito no local

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Médica de 28 anos é encontrada morta em quarto de hotel no Paraná
Autor A vítima residia no município de Guaíra e vinha sendo procurada pelos familiares - Foto: Reprodução CGN

Uma jovem médica de 28 anos foi encontrada morta, na tarde desta terça-feira (3), dentro de um quarto de hotel localizado no bairro Maria Luiza, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao estabelecimento após ser acionado, contudo os socorristas apenas puderam constatar o óbito da vítima no próprio local.

- leia mais: Agências do Trabalhador abrem a semana com mais de 24 mil vagas no Paraná

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A vítima residia no município de Guaíra e vinha sendo procurada pelos familiares, após seu pai registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento. Diante do cenário, equipes da Delegacia de Homicídios também foram mobilizadas para isolar o ambiente, conduzir os primeiros levantamentos periciais e apurar as circunstâncias do fato, cuja principal linha preliminar de investigação é de suicídio com a utilização de medicamentos.

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O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito e sigiloso de apoio emocional e prevenção ao suicídio durante 24 horas por dia em todo o território nacional, bastando ligar para o número 188.

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