Médica de 28 anos é encontrada morta em quarto de hotel no Paraná

Uma jovem médica de 28 anos foi encontrada morta, na tarde desta terça-feira (3), dentro de um quarto de hotel localizado no bairro Maria Luiza, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao estabelecimento após ser acionado, contudo os socorristas apenas puderam constatar o óbito da vítima no próprio local.

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A vítima residia no município de Guaíra e vinha sendo procurada pelos familiares, após seu pai registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento. Diante do cenário, equipes da Delegacia de Homicídios também foram mobilizadas para isolar o ambiente, conduzir os primeiros levantamentos periciais e apurar as circunstâncias do fato, cuja principal linha preliminar de investigação é de suicídio com a utilização de medicamentos.

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