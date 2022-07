Médica acusada de tentar matar o marido com golpe de faca é presa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Palotina

A Polícia Militar (PM) localizou na tarde de terça-feira (19), por volta das 15h45, a médica que estava sendo procurada por tentativa de homicídio no Posto Central de Saúde da cidade de Palotina, localizada no Oeste do Paraná.

continua após publicidade .

No início da manhã, ela tentou esfaquear o marido que também é médico e acabou atingindo um motorista de ambulância do Posto Central. A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal e não corre risco de morte.

Conforme o Portal Palotina, ela foi detida pela Polícia Militar na cidade de Cafezal do Sul. Ao receberem informações que ela estaria recebendo atendimento médico em um hospital da cidade de imediato foram à unidade hospitalar.

continua após publicidade .

No hospital, entraram em contato com a irmã da médica, que relatou que parentes encontraram a irmã no município relatando que ela queria tirar a própria vida, por isso a conduziram até o hospital.

Os policiais foram orientados pelo delegado de plantão, para após ela receber o atendimento médico, deveria ser detida e encaminhada para a cidade de Iporã.

Tentativa de homicídio

continua após publicidade .

A situação envolveu o casal de médicos, que há aproximadamente 45 dias também estiveram envolvidos em outra situação de tentativa de homicídio. Até alguns dias atrás a médica fazia o uso de tornozeleira eletrônica devido ao primeiro fato, porém conforme ordem da justiça a tornozeleira foi tirada.

Desta vez, a autora chegou ao Posto Central de Saúde com o filho e ao entregar ao marido, tentou desferir um golpe de faca contra o marido. Na sequência da tentativa da agressão, ela acabou atingindo o condutor da ambulância.

O motorista foi encaminhado ao Hospital Municipal e passa bem.Após o fato ela fugiu do local e continuou ameaçando o marido dizendo que iria matá-lo.

Siga o TNOnline no Google News