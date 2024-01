Média recorde: 23 mil empresas foram abertas por mês no Paraná em 2023

Com 277.636, o Paraná fechou 2023 com o maior número de abertura de empresas dos últimos cinco anos. Foram 211.638 em 2019, 232.961 em 2020, 268.437 em 2021 e 266.074 em 2022. O incremento nesse período foi de 31%. A informação está no boletim da Junta Comercial do Paraná (Jucepar) que faz um balanço do ano passado, divulgado nesta segunda-feira (8).

Com esse indicador, a média mensal foi de 23 mil novos registros no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Todos os meses registraram mais do que 15 mil empresas abertas, com destaque para 27.823 de março, 26.219 de agosto e 25.409 de janeiro.

De acordo com a Jucepar, sete em cada dez novos registros em 2023 foram de microempreendedores individuais (MEIs) e dois em cada dez foram de Sociedades Limitadas (LTDA). Em doze meses foram emitidos 205.919 CNPJs de MEIs, 65.068 de LTDA e 5.548 de empresários. Na sequência aparecem as naturezas jurídicas Sociedades Anônimas (fechada) com 644 registros, cooperativas com 223 CNPJs, Sociedades Anônimas (abertas) com 106, consórcio com 89 e outros tipos com 39.

Também foram 151 mil baixas de empresas em 2023, resultando num saldo de 126.600 novas empresas, ou 10,5 mil por mês de média. Com esse resultado, o Paraná chegou a 1,6 milhão de empresas ativas, sendo 1,5 milhão de matrizes e 77 mil de filiais.

Os números são reflexo do trabalho do governo estadual para que o empresário tenha celeridade e facilidade no momento de obter o registro no CNPJ. Com a inscrição em mãos, o empreendedor consegue rapidamente iniciar o negócio e emitir nota fiscal.

“Todas as medidas do governo paranaense têm como objetivo potencializar a economia. A Jucepar implementou diversas atualizações no sistema Empresa Fácil para facilitar a atividade empresarial, e além disso, o Decreto do Baixo Risco também colabora em trazer mais velocidade ao cidadão que quer empreender”, diz o vice-presidente da Jucepar, Sebastião Motta.

O Decreto do Baixo Risco dispensa 771 atividades econômicas da emissão de licenças na abertura de empresas e entra em vigor no dia 31 de janeiro de 2024. Ele acelera ainda mais o processo a formalização de novos negócios no Paraná. O Estado já é um das mais ágeis do País em abertura de empresas, mas a meta é baixar ainda mais o tempo.

Em dezembro, o Paraná bateu recorde de velocidade. O governo estadual alcançou a marca de tempo médio de 10 horas e 39 minutos para o empreendedor conseguir cumprir todos os trâmites para emitir nota fiscal e contratar colaboradores. O recorde anterior foi em abril: 11 horas e 16 minutos. A média nacional no período foi de 1 dia e 10 horas, ou seja, no Paraná o empreendedor leva um dia a menos na fila.

