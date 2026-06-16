Mecânico é preso suspeito de 'inventar problemas' para cobrar mais caro de mulheres e idosos

Três homens foram presos em flagrante nesta segunda-feira (15) em Londrina, no Norte do Paraná, suspeitos de aplicar golpes em clientes de uma oficina mecânica. O trio, formado por um mecânico, um supervisor e um vendedor, é investigado por cobrar valores abusivos por consertos desnecessários, tendo como alvos principais mulheres e idosos. Eles responderão pelo crime de estelionato contra idoso ou vulnerável.

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De acordo com a Polícia Civil, o esquema funcionava a partir da atração de motoristas ao local com falsas promoções de pneus. Assim que os veículos eram colocados na plataforma da oficina, os funcionários passavam a inventar uma série de problemas mecânicos que não existiam. Em um dos casos que motivou a prisão, uma mulher procurou a delegacia após levar seu carro para a troca de dois pneus, serviço inicialmente orçado em 680 reais. No entanto, ao final do atendimento, ela foi surpreendida com uma cobrança de mais de 4,5 mil reais, quase sete vezes o valor original.

A nota fiscal emitida pela empresa incluía diversos itens e serviços não solicitados ou autorizados pela vítima, como a compra de kit coifa, trizeta, junta homocinética, além de manutenção do conjunto de tração e taxas de mão de obra. Ao se recusar a pagar a quantia exorbitante, a cliente foi impedida de retirar o automóvel do estabelecimento sob a justificativa de que a parte frontal já estava totalmente desmontada. O marido da vítima chegou a ir até a oficina para questionar os valores e, segundo o boletim de ocorrência, foi tratado com deboche por um dos suspeitos.

Após a denúncia formalizada pelas vítimas, a polícia se dirigiu ao local e efetuou a prisão dos funcionários Jean Pedro Siebneich da Silva, Osmair Santin Junior e Wimercley Gama da Silva. A reportagem tenta localizar a defesa dos detidos.

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Em nota, a filial da rede Pneu Z em Londrina declarou que está apurando os fatos noticiados internamente e acompanhando o desdobramento do caso com atenção. A empresa ressaltou que possui 24 anos de atuação no mercado, não compactua com práticas que contrariem a legislação ou seus princípios éticos, e garantiu que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.



