Mecânico de Foz do Iguaçu ganha R$ 1 milhão no Nota Paraná

A Secretaria estadual da Fazenda entregou nesta terça-feira (13) o prêmio de R$ 1 milhão do Programa Nota Paraná ao ganhador do sorteio no último dia 7. Claudio, mecânico de 41 anos, é o primeiro morador de Foz do Iguaçu, no Oeste, a receber o prêmio máximo na história do programa.

Durante a cerimônia de entrega do cheque simbólico, o vencedor disse que pretende pesquisar opções de investimento com cautela. Ele ressaltou a importância de manter os pés no chão para tomar decisões acertadas. Para Claudio, morador do bairro Cidade Nova, o prêmio representa um recomeço na vida.

“Não quero enfiar os pés pelas mãos. Quero pensar melhor, andei pesquisando algumas coisas, e quero investir com calma”, disse. “Esse R$ 1 milhão será uma transformação na minha vida, um recomeço, é uma alegria sem fim. Ainda nem consegui dormir direito”, acrescentou Claudio, que pede o CPF na nota desde o início do programa Nota Paraná, há oito anos. Neste último sorteio, ele havia concorrido com 60 bilhetes eletrônicos gerados a partir de 14 notas fiscais.

A entrega do prêmio foi feita pela coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, e a cerimônia contou com a presença do prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro.

“O programa combate a sonegação e motiva as pessoas a pedir a nota com CPF ou doar para instituições. Ele também leva à população o conhecimento sobre o imposto e exerce uma função social, uma vez que contribui com as instituições sem fins lucrativos”, disse a coordenadora do Nota Paraná.

DEMAIS PRÊMIOS

O segundo e terceiro prêmios, no valor de R$ 100 mil e R$ 50 mil, respectivamente, serão liberados nos próximos dias. No sorteio mais recente, ambos saíram para moradores de Curitiba.

Além dos maiores prêmios, 10 consumidores de seis diferentes municípios do estado foram contemplados com prêmios de R$ 10 mil. Outras 15 mil pessoas receberam prêmios de R$ 50. As entidades sem fins lucrativos receberam valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

COMO FUNCIONA

Programa do Governo do Estado coordenado pela Secretaria da Fazenda, o Nota Paraná devolve ao contribuinte parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista e distribui mensalmente prêmios aos contribuintes cadastrados. Para verificar se possui bilhetes premiados, o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo ou no site do Nota Paraná e inserir o CPF e senha.

Para se cadastrar, basta acessar o site, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

