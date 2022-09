Mecânico de 38 anos morre ao sofrer queda de moto e atingir barranco

Da Redação

Um acidente fatal foi registrado na noite dessa quarta-feira (07) na rodovia Tancredo Neves, em Marialva, Paraná. Um motociclista, identificado como Tiago Piva Ramos, de 38 anos, foi encontrado morto dentro de uma valeta às margens da pista.

Conforme as informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima caiu da motocicleta que pilotava e foi parar dentro do buraco. Ramos sofreu traumatismo craniano, além de outras lesões, o que resultou em sua morte.

Tiago era proprietário de uma oficina de motos, em Marialva, e morava no Distrito de Aquidabã. No momento em que sofreu o acidente, ele estava retornando para casa.

A família procurava por Ramos desde as 18h, mas a vítima só foi encontrada às 23h30 por uma pessoa que transitava pela rodovia.

O Instituto Médico Legal (IML) de Maringá foi ao local para recolher o corpo de Tiago. As causas do acidente são apuradas.

Motociclista perde a vida na BR-277

Na noite de quarta-feira (7), um motociclista, de 33 anos, morreu em um acidente de trânsito na BR-277, em Cascavel, no oeste do Paraná. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência, registrada na altura do km-576, nas proximidades da Ferroeste.

De acordo com as autoridades, a vítima colidiu a moto que pilotava contra um veículo Fiat/Palio e, na sequência, foi atingida por um Toyota Corolla. Após o acidente ocorrer, os condutores do automóveis pararam e permaneceram no local.

O tráfego sentido Cascavel-Curitiba precisou ser interditado para que as equipes de resgate pudessem realizar o atendimento.

O Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel também esteve no local para recolher o corpo do motociclista, identificado como Leandro de Jesus Bernardo.

